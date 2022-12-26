В Черкесске заработал второй в КЧР детский технопарк

26 дек. 22:45

Сегодня в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске заработал второй в регионе детский технопарк "Кванториум", он открылся по нацпроекту "Образование", - сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"Сегодня в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" открылся уже второй в республике детский технопарк "Кванториум", на этот раз на базе гимназии №18 города Черкесск", - написал он.

Цель его создания - развитие у школьников современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной направленности. Темрезов отметил, что детский технопарк поможет раскрыть потенциал детей от 10 до 18 лет в освоении современных технологий и помочь выбрать будущую профессию.

"Новый "Кванториум" органично встроится в уже существующую систему современных объектов Карачаево-Черкесии, созданных в рамках национального проекта "Образование", - добавил Темрезов.