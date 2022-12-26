Источник: посла Франции вызвали в МИД Турции

26 дек. 22:01

Французский посол в Анкаре Эрве Магро сегодня был вызван в МИД Турции, ему выразили недовольство пропагандой, развернутой некоторыми представителями правительства в поддержку запрещенной в Турции РПК после нападения, совершенного в пятницу в Париже. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Источники отметили, что реакция Анкары по этому поводу также озвучена соответствующим французским чиновникам посольством Турции в Париже.

МИД Турции указывает, что французское правительство и общественность обязаны тщательно проанализировать акты насилия, совершенные членами террористической организации в Париже. В Анкаре надеются на предусмотрительность Франции, которая поможет Парижу не позволит террористической организации реализовать свои планы.