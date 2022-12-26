Новак: российский газ РФ может пойти в Афганистан и Пакистан через Иран

26 дек. 21:44

Россия в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана, - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Если говорить о более глубокой перспективе, то это экспорт газа в Афганистан, Пакистан: либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана. То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей", - отметил Новак, передает ТАСС.

Россия и Иран уже работают над своповыми поставками нефти и газа и уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. На первом этапе речь может идти о поставках 5 млн т нефти и до 10 млрд кубометров газа. Этот вопрос, в частности, обсуждался на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в начале ноября, - сообщил ранее Новак.