Опрос: фильмы и сериалы повышают интерес к турецкой культуре в мире

26 дек. 21:40

После просмотра турецких фильмов и сериалов в мире растет интерес к турецкому языку и культуре, такие результаты дал опрос американской стриминговой платформы Netflix.

В исследовании участвовали 13 тыс пользователей из семи стран мира, передает Anadolu.

Оказалось, что желание побывать в Турции среди пользователей, посмотревших турецкие фильмы и сериалы, в 2,6 раза выше, чем у остальных. Желающих выучить турецкий язык было больше в 4,6 раза.

На Netflix посмотреть турецкие фильмы и сериалы могут жители 190 стран мира.