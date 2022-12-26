Опрос: фильмы и сериалы повышают интерес к турецкой культуре в мире

После просмотра турецких фильмов и сериалов в мире растет интерес к турецкому языку и культуре, такие результаты дал опрос американской стриминговой платформы Netflix.
В исследовании участвовали 13 тыс пользователей из семи стран мира, передает Anadolu.
Оказалось, что желание побывать в Турции среди пользователей, посмотревших турецкие фильмы и сериалы, в 2,6 раза выше, чем у остальных. Желающих выучить турецкий язык было больше в 4,6 раза.
На Netflix посмотреть турецкие фильмы и сериалы могут жители 190 стран мира.