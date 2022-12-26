В ингушской Назрани построят колесо обозрения

26 дек. 21:33

Власти Ингушетии в наступающем 2023 году планируют построить первое в республике колесо обозрения, которое будет располагаться в одном из парков Назрани, самого крупного города в регионе, - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы главы республики Махмуда-Али Калиматова.

"Подготовлена заявка и бизнес-план о включении проекта строительства первого в регионе колеса обозрения в перечень инвестиционных проектов в Минэкономразвития России. Общий объем инвестиций составит 108 млн рублей. Определено место установки - это парк им. Карцхала Мальсагова в Назрани. Планируемый период реализации проекта - 2023 год", - рассказал мэр города Урусхан Евлоев, передает ТАСС.

По проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году в Назрани были благоустроены четыре общественные территории, в том числе был создан первый в регионе скейт-парк с волейбольным полем рядом с городским прудом. Lля благоустройства в 2023 году по итогам онлайн-голосования выбраны tot четыре территории.