Оползень оставил без воды жителей восьми районов Сочи

26 дек. 21:31

Оползень повредил водопровод в Адлерском районе Сочи, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве отметили, что оперштаб контролирует аварийно-восстановительные работы, которые ведутся в районе ул. Ленина.

"В связи с работами 27 декабря водоснабжение будет временно ограничено в Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, Бытхе, микрорайоне Светлана, с. Раздольном и ЖК "Министерские озера", - цитирует сообщение ТАСС.

Сейчас из зоны оползня убирают грунт, на данный момент вывезено уже свыше 1 тыс кубометров. Планируется также укрепить склоны и вынести сеть за пределы опасного участка.

Жители получат воду к концу дня 28 декабря.