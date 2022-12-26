СМИ: авиакомпания Red Wings запускает чартеры на Шри-Ланку

26 дек. 21:23

Российская авиакомпания Red Wings Airlines с 28 декабря начнет выполнять чартерные рейсы в аэропорт Маттала на юго-востоке острова Шри-Ланка два раза в неделю, - пишет издание Adaderana.

"Возобновление полетов будет иметь жизненно важное значение для туристической индустрии страны. Мы сердечно просим российских туристов посетить Шри-Ланку, наслаждаясь удобством прямого перелета", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Первые несколько рейсов уже полностью забронированы, они поддерживаются ведущими российскими туроператорами, работающими в партнерстве с перевозчиком. Ожидается, что самолеты авиакомпании Red Wings перейдут на регулярные рейсы, как только будет получена аккредитация управления гражданской авиации Шри-Ланки, и постепенно увеличат количество лайнеров, - отмечает издание.

Это уже третья российская авиакомпания, выполняющая прямые рейсы в Шри-Ланку: на остров уже летают лайнеры "Аэрофлота" и Azur Air.