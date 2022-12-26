РФС уведомит УЕФА о намерении выйти из организации 

26 дек. 21:04

Российский футбольный союз (РФС) до конца года отправит письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором сообщит о намерении выйти из организации. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Мутко против".

Ожидается, что 27 декабря это решение одобрит исполком РФС.

Как отмечается, данное письмо не станет обязательством выхода из состава УЕФА - это лишь юридическая процедура, которую нужно осуществить за определенный срок до конца финансового года. Члены РФС продолжат обсуждать вопрос возможного выхода из УЕФА и после отправки письма.

Напомним, ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил, что до 31 декабря 2022 года будет принято решение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).