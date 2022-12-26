Саакашвили назвал условия для проведения токсикологического исследования

26 дек. 20:53

Экс-президент Грузии, осужденный Михаил Саакашвили готов сдать анализы на токсикологические исследование у грузинских экспертов при выполнении двух условий, об этом сообщил его адвокат Илия Ломия.

"Он согласится на проведение экспертизы только в том случае, если образцы будут отправлены за границу и в процессе будет задействован собственный эксперт", - приводит слова юриста РИА Новости.

Он заявил, что Национальное бюро экспертизы в Грузии на самом деле не может провести токсикологическое исследование, что так что объективность грузинских экспертов вызывает определенные подозрения.