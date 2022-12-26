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Китай проинвестирует строительство завода капельного орошения на Ставрополье

Китай проинвестирует строительство завода капельного орошения на Ставрополье

Ставропольское ООО "Новая эра агротехнологий" планирует построить в регионе завод комплектующих систем для капельного орошения, - сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития края Денис Полюбин.

"Стоимость проекта - 258 млн рублей. Старт первой очереди запланирован на осень 2023 года. Основной цех займется производством оросительной системы - капельной ленты", - написал Полюбин, добавив: проект реализуется с участием инвестора из Китая, передает "Интерфакс".

Комплекс для производства комплектующих планируется построить на территории регионального индустриального парка в Невинномысске и Кочубеевском округе на земельном участке площадью 1,34 га к декабрю 2024 года.

"Выбор места сделан исходя из удобства логистики производства для конечных потребителей продукции, а также наличия необходимой инфраструктуры", - отметил Полюбин.

Потребителями продукции предприятия станут фермерские хозяйства Северо-Кавказского и Южного федерального округов, специализирующиеся на выращивании овощей открытого и защищенного грунта, бахчевых и пропашных культур, разведении плодово-ягодных садов, виноградников и питомников плодовых деревьев.

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