Ирак продет билеты на Кубок наций Персидского залива

Кубок наций Персидского залива 2023 года станет первым крупным футбольным турниром, проводимым в Ираке за 40 лет. Аль-Джазира отмечает, что в минувшую субботу начались продажи билетов на 25-й Кубок наций Персидского залива, который пройдет в январе в южном городе Басра.

Саудовская Аравия примет участие в турнире после выступления на Чемпионате мира в Катаре, где саудовцы поразили всех победой над будущими чемпионами Аргентиной со счетом 2:1.

Катар, который покинул Чемпионат мира после первого раунда, также будет участвовать в соревнованиях вместе с Йеменом, Бахрейном, Оманом, ОАЭ и принимающей страной Ираком.

Проведение турнира станет вызовом для Ирака, который пережил десятилетия конфликта после свержения Саддама Хусейна в ходе вторжения США в 2003 году. Ситуация с безопасностью остается нестабильной на большей части территории страны.

Стоимость билетов на соревнования, которые пройдут с 6 по 19 января, варьируется от 10 до 30 долларов.

Иракские власти объявили, что болельщикам, приехавшим на соревнования, не придется платить визовый сбор. Страна надеется привлечь футбольных болельщиков со всего региона, в том числе и из Кувейта, чья граница с Ираком проходит менее чем в 50 км от Басры.

Один из городских стадионов вмещает 65 тысяч человек, а второй может вместить 30 тысяч болельщиков и был открыт в понедельник товарищеским матчем между двумя клубами из национальных лиг Ирака и Кувейта.

Международная федерация футбола, ФИФА, в этом году отменила запрет на проведение международных соревнований в Ираке, который действовал в течение многих лет из соображений безопасности.

В январе на переполненном багдадском стадионе "Аль-Мадина" состоялся товарищеский матч между Ираком и Угандой. Эта игра стала первым международным матчем, проведенным в столице с 2013 года.

Впервые Ирак принимал Кубок наций Персидского залива в Багдаде в 1979 году. В тот год он выиграл турнир. Страна должна была провести Кубок 2014 года, но он был перенесен в Саудовскую Аравию.