Эрдоган в обращении к нации озвучил ожидания от инфляции

26 дек. 20:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, обращаясь к нации, заявил, что правительство страны ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года.

"Мы надеемся, что инфляция, которая будет быстро снижаться с начала года, к концу года опустится ниже 30 процентов. Наша цель - вернуть нашу страну к однозначным показателям инфляции в 2024 году", - сказал Эрдоган в обращении после заседания кабмина, передает РИА Новости.

Напомним, годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь составил 2,88%.