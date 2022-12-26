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Эрдоган в обращении к нации озвучил ожидания от инфляции

Эрдоган в обращении к нации озвучил ожидания от инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, обращаясь к нации, заявил, что правительство страны ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года.

"Мы надеемся, что инфляция, которая будет быстро снижаться с начала года, к концу года опустится ниже 30 процентов. Наша цель - вернуть нашу страну к однозначным показателям инфляции в 2024 году", - сказал Эрдоган в обращении после заседания кабмина, передает РИА Новости.

Напомним, годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь составил 2,88%.

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