Угроза техногенной ЧС объявлена в порту Ялты

26 дек. 20:15

Угроза региональной чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлена в акватории морского порта Ялты из-за ливней и паводков, причина - нанос грунта в устье реки Быстрая. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Режим ЧС распространяется на акваторию Ялтинского торгового порта, точнее, акваторию у причалов №3 и №4: скопление грунта несет угрозу для судоходства.

Напомним, большое количество грунта и камней из рек Быстрая (Дерекойка) и Учан-Су было вынесено во время сильного паводка в июне 2021 года и этим летом. Власти провели мероприятия по очистке захламленных за десятилетия русел рек, морская прибрежная акватория в устьях пока не очищена.