Парламенты России и Ирана помогут частному бизнесу развивать сотрудничество

26 дек. 20:20

Сегодня на встрече с членами парламентской группы дружбы Госдумы РФ глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян отметил увеличение товарооборота между двумя странами, подчеркнув необходимость расширения участия в экономическом сотрудничестве с Москвой частного сектора Ирана.

Глава иранского внешнеполитического ведомства выразил готовность к развитию участия в нем частного сектора страны, указав на роль парламентов в продвижении отношений двух стран, а также назвал важным механизмом Высший совет парламентского сотрудничества для расширения дружественных отношений Ирана и России, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Координатор парламентской группы дружбы России Владимир Васильев в ходе встречи также высоко оценил роль парламентского сотрудничества для укрепления двусторонних отношений.