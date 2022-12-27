Энергетика Ближнего Востока: итоги 2022 года

Для энергетического сектора стран Ближнего Востока 2022 год стал знаменательным в плане политических и экономических потрясений. Нефть и газ продолжали играть важную роль особенно с началом украинского кризиса, причем одновременно страны продолжали двигаться в сторону возобновляемой энергетики, особенно страны Персидского залива, пишет Al-Monitor.

Демаркация морской границы Израиля с Ливаном

В октябре Израиль и Ливан достигли соглашения о демаркации морских границ. С тех пор Ливан начал активно строить планы по разведке газа. Французская энергетическая компания TotalEnergies и итальянская Eni планируют определиться с буровой установкой в первом квартале 2023 года, к июню они намерены завершить оценку воздействия на окружающую среду. Пока точно неизвестно, начнется ли бурение в следующем году.

Саудовско-китайский нефтеперерабатывающий комплекс

В марте саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco подписала соглашение на строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса на северо-востоке Китая. Строительство объекта по переработке сырой нефти рассматривалось еще в 2019 году. Саудовская Аравия пока что остается основным поставщиком нефти в Китай. Сотрудничество между странами в этой сфере продолжилось в декабре, когда председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Во время него Aramco подписала с Китаем еще несколько соглашений.

Экспорт катарского газа в Германию

В ноябре катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение на экспорт природного газа в Германию. Европейские государства, особенно ФРГ, стремятся уменьшить газовую зависимость от России, однако поставки катарского газа в Германию начнутся не раньше 2026 года. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также могут помочь Германии найти альтернативу российскому газу. В сентябре нефтегазовая компания Абу-Даби (ADNOC) подписала соглашение на поставку СПГ в Германию.

Катарский газовый контракт с Китаем

В ноябре QatarEnergy и китайская Sinopec подписали долгосрочный контракт на поставки газа. По его условиям Катар будет поставлять Китаю 4 млн тонн сжиженного природного газа в год на протяжении 27 лет. Китай заключил соглашение с Катаром как раз тогда, когда этого очень добивалась Европа, спустя несколько дней соглашение между Катаром и Германией также было подписано.

Разведка газа Израиль-Марокко

В декабре израильская компания NewMed Energy достигла соглашения с правительством Марокко о проведении разведки газовых месторождений у побережья Марокко. NewMed планировала соглашение с Марокко на протяжении нескольких месяцев. Это стало возможным благодаря подписанию Авраамского договора в 2020 году, которое нормализовало отношения между Израилем и Марокко. Совместная работа в сфере энергетики свидетельствует о повышении уровня сотрудничества между двумя странами.

Возобновляемая энергетика в Персидском заливе

В этом году компании стран Персидского залива объявили о многочисленных проектах в области возобновляемой энергетики на фоне стремления уменьшить зависимость от нефти и газа:

- Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии объявил о строительстве крупнейшей в регионе солнечной электростанции мощностью 2060 МВт на западе страны.

- Дубайская компания AMEA Power вызвалась построить в Марокко две солнечные электростанции.В Катаре заработала солнечная электростанция Al Kharsaah.

- Компания Masdar из ОАЭ, одна из ведущих мировых компаний по возобновляемым источникам энергии, заключила соглашение с Танзанией на строительство ветровых и солнечных установок.

- AMEA Power заключила соглашение на строительство солнечной и ветряной электростанций в Египте.

- AMEA Power выиграла тендер на проект по производству фотоэлектрической энергии в Южной Африке.

- ОАЭ и Египет объявили о строительстве одной из крупнейших в мире ветряных электростанций во время климатической конференции COP27.

- Саудовская энергетическая компания ACWA Power договорилась с Египтом о реализации проекта в сфере ветроэнергетики в районе Суэцкого канала.

- Компания по переработке отходов Bee'ah из Шарджи объявила о строительстве завода в ОАЭ по переработке отходов в экологически чистый водород. ADNOC и British Petroleum объявили о партнерстве в области производства "зеленого" водорода.

- Саудовская компания Alfanar подписала соглашение с Генеральным управлением экономической зоны Суэцкого канала о строительстве завода по производству экологически чистого водорода.

Однако нефть по-прежнему занимает главенствующие позиции в Персидском заливе. В 2022 году лидеры Саудовской Аравии, Эмиратов и Катара публично предостерегли от недостатка инвестиций в сферу нефти и газа. Энергетика продолжит играть большую роль на Ближнем Востоке в 2023 году. Вот некоторые сферы, на которые стоит обратить внимание в предстоящем году:

Электромобили. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии в ноябре запустил первый в истории страны бренд по производству электромобилей - Ceer, уже началось строительство завода. Между тем, похоже, Tesla собирается открыть штаб-квартиру в Турции. Строительство завода китайской компании NWTN по производству электромобилей в Абу-Даби также частично завершится к концу 2022 года.

Водород. Многие предприятия Персидского залива объявили о проектах по производству "зеленого" и голубого" водорода в 2022 году, и в 2023 году этот тренд может сохраниться. ОАЭ и Саудовская Аравия заинтересованы в улучшении отношений с африканскими государствами, в том числе в сфере энергетики. В ноябре эмиратская компания Masdar в своем отчете назвала Африку в качестве потенциального центра по производству водорода.

Иракско-курдский нефтяной спор. В феврале федеральный верховный суд Ирака признал неконституционным региональный закон Иракского Курдистана о нефти и газе. Региональное правительство Курдистана отвергло это решение. Под давлением Багдада международные энергетические компании начали уходить из Курдистана - тенденция, которая может продолжиться в следующем году. Иракские и курдские официальные лица время от времени ведут диалог по нефтяному спору, в 2023 году переговоры продолжатся.

Сотрудничество Ирана и Венесуэлы. В настоящее время две страны сотрудничают не только нефтяным вопросам, но и в других областях. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Иран в июне, отчасти для развития туристических связей между двумя странами. Иран также планирует экспортировать автомобили в Венесуэлу. В 2023 году Иран и Венесуэла могут продолжить укреплять сотрудничество.

Цены на нефть. Существует некоторая неопределенность в отношении цен на нефть в следующем году. Цена эталонной марки Brent начала расти в начале 2022 года, а в марте взлетела выше $120 за баррель на фоне украинского кризиса.

Страны ОПЕК+ договорились немного увеличить квоту по добыче нефти в мае и августе на фоне давления со стороны США. Президент Джо Байден хочет, чтобы Саудовская Аравия, крупнейший производитель в ОПЕК, увеличила добычу нефти. Цены на нефть начали падать в июне. В октябре ОПЕК+ приняла решение сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, что еще больше разозлило Вашингтон. В декабре страны ОПЕК+ сохранили план по добыче нефти. Стоимость нефтяных фьючерсов Brent упала ниже $80 за баррель в начале этого месяца, несмотря на сокращение производства, причем это была самая низкая цена с января. Цены на нефть в 2023 году будут в значительной степени реагировать на решения ОПЕК о добыче, а также ситуацией с COVID-19 в Китае. Мониторинговый комитет ОПЕК+ теперь соберется 1 февраля.