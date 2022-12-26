В МИД Грузии прокомментировали недовольство президента нарушением протокола

26 дек. 19:55

МИД Грузии опроверг нарушение протокола на "Конференции послов" в Тбилиси, из-за которого президент Саломе Зурабишвили отказалась участвовать в мероприятии. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Для гостей высокого ранга было определено четыре центральных места, в то время как по протоколу была учтена конституционная должность президента и место президента было на центральном стуле, слева от президента было предусмотрено место премьер-министра, а справа - председателя парламента Грузии", - пояснили в министерстве.

В сообщении отмечено, что это правило протокольного расположения признано во всем мире и выразили сожаление в связи с тем, что оно оказалось неприемлемо для администрации Зурабишвили.

В МИД выразили надежду, что такие "обстоятельства технического характера" не станут препятствием для участия президента в будущих встречах высокого уровня с дипломатами.