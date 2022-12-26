Власти Грузии ждут двузначного роста ВВП по итогам года

26 дек. 19:44

Из-за того, что декабрь в экономическом плане намного активнее ноября, завершение 2022 года ожидается двузначным ростом ВВП, - заявил на брифинге вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили.

Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в октябре 2022 года составил 8,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Средний показатель реального роста за десять месяцев с начала года составляет 10%.

"После определенного замедления декабрь довольно активный по сравнению с ноябрем, и мы ожидаем, что сможем закрыть 2022 год двузначным ростом. Так что мы будем достаточно близки к тому, чтобы у нас к концу 2022 года был 10% рост экономики. Это наш прогноз", - заявил Давиташвили, передает Sputnik Грузия.

Также министр отметил, что задача правительства - выйти на более высокий, чем запланирован, рост ВВП в 2023 году, так как от этого зависят все те блага, которые должно получить население страны.