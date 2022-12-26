Турецкий тромблон XIX века, изъятый у контрабандиста, передали в музей в Северной Осетии

26 дек. 19:35

Турецкое оружие - капсюльный тромблон, созданный в середине XIX века, передали в Национальный музей Северной Осетии, рассказали в пресс-службе Минкультуры республики.

"Антикварное оружие было изъято в рамках исполнительного производства о конфискации предмета культурной ценности в крупном размере", - пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что житель Северной Осетии пытался незаконно вывезти его в Грузию для продажи. Злоумышленник поместил тромблон под переднее пассажирское сиденье своего автомобиля и, не задекларировав предмет, представляющий культурную ценность, незаконно проехал через пункт пропуска "Верхний Ларс". При проверке автомобиля ценный предмет был обнаружен.

Было открыто уголовное дело, экспертиза подтвердила культурную ценность тромблона. Его стоимость оценивается в 141 тыс рублей.