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Оппозиционные грузинские депутаты прекратили голодовку

Оппозиционные грузинские депутаты прекратили голодовку

Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Анна Цитлидзе сегодня прекратила голодовку, - заявила ее соратница Хатия Деканоидзе.

Анна Цитлидзе стала последней среди протестующих, проголодав 10 дней. Она приняла такое решение на основании категорического требования врачей. Депутат будет доставлена медучреждение для реабилитации, - передает Sputnik Грузия.

Напомним, члены ЕНД Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку, 16 декабря к ним присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия.

Депутаты требовали, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили смог отправиться на лечение за границу. Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов, продержавшийся лишь три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия.

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