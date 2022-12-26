За госпрограмму "Развитие туризма" будет отвечать Минэкономразвития РФ

26 дек. 19:18

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в госпрограмме "Развитие туризма", в соответствии с которыми назначен новый ее исполнитель, - сообщила пресс-служба правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе "Развитие туризма". Ответственным исполнителем за реализацию этой программы вместо Минстроя определено министерство экономического развития", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также в кабмине напомнили, что полномочия Ростуризма после того, как ведомство было упразднено указом президента в октябре 2022 года, перешли к Минэкономразвития страны.

"Принятое решение позволит сконцентрировать административные и финансовые ресурсы для дальнейшего эффективного развития отрасли туризма в России", - отметили в правительстве.

Напомним, куратором этого блока в кабмине является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.