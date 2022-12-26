Саудовская Аравия: туризм по правилам

Саудовская Аравия инициировала 10 новых мер, направленных на расширение туристического сектора и защиту туристов, отметил министр туризма Ахмед Аль-Хатиб. Принятые меры включают в себя законы для туристического сектора, а также положения о контроле качества и мониторинге услуг. Аль-Хатиб назвал новые законы "многообещающим шагом к процветающему туристическому будущему".

По данным Arab News, новые правила гарантируют, что туристический сектор будет способствовать возрождению, которое переживает Саудовская Аравия. Принятые меры также отражают усилия министерства, направленные на достижение целей стратегии развития туризма в королевстве.

"Эти правила позволят министерству укрепить сотрудничество с частным сектором и предоставить рабочие места для национальных специалистов в сфере туризма", - сказал Аль-Хатиб.

Постановления призваны способствовать повышению привлекательности королевства для инвесторов, защите прав туристов, а также повышению качества услуг, и, кроме того, расширению возможностей трудоустройства для молодого поколения. Это также подчеркивает цель Саудовской Аравии по созданию конкурентоспособного туристического сектора в глобальном контексте.

Аль-Хатиб отметил, что правила, изданные в соответствии с законом о туризме, были спланированы в соответствии с передовой международной практикой, выбранной на основе индекса конкурентоспособности путешествий и туризма 10 ведущих стран, опубликованного Всемирным экономическим форумом.

Министерство предоставило агентствам и операторам в туристическом секторе три месяца, чтобы приспособиться к новым условиям и стандартам. Ведомство также потребовало, чтобы организации учитывали эти правила для защиты прав туристов и качества предлагаемых услуг, чтобы не подвергаться юридическим санкциям и штрафам.

"Принятие Национальной стратегии в области интеллектуальной собственности способствует расширению возможностей новаторов в различных областях для создания амбициозной страны и диверсифицированной и процветающей экономики для королевства и привлекает заинтересованных исследователей, предпринимателей и новаторов из Саудовской Аравии и всего мира к инновациям, творчеству и уважению прав интеллектуальной собственности", - передает Саудовское агентство новостей.