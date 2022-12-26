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Россия и Азербайджан будут вместе производить феромонные ловушки

Россия и Азербайджан будут вместе производить феромонные ловушки

Азербайджан и Россия рассматривают возможность совместного производства феромонных ловушек, предназначенных для насекомых-вредителей. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора.

Тема обсуждалась на переговорах в Москве между замруководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене и зампредседателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Баларахимом Гулиевым.

"Стороны обсудили возможность совместного производства феромонных ловушек. В ближайшее время зарубежные коллеги посетят подведомственное Службе ФГБУ "ВНИИКР", где ознакомятся с особенностями их изготовления производства, осмотрят участки этого процесса и произведут обмен опытом", - пояснили в российском ведомстве.

На переговорах обсуждались также вопросы ветеринарного и фитосанитарного надзора, интеграции информационных систем.

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