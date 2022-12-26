Катар будет развивать сотрудничество с Ираном

26 дек. 18:44

Находящийся с визитом в Иране помощник министра иностранных дел по региональным делам Мохаммед бен Абдель Азиз Аль-Хулайфи встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Передавая послание главы МИД Катара своему иранскому коллеге, помощник министра иностранных дел Катара по региональным вопросам выразил готовность Дохи развивать и продвигать сотрудничество с Тегераном, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

В ходе встречи Амир Абдоллахиян оценил двусторонние отношения Ирана и Катара в различных политических, экономических и консульских областях как отличные, подчеркнув необходимость реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе предыдущих встреч.