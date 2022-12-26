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В ДТП с двумя фурами в Западном Казахстане погиб водитель

В ДТП с двумя фурами в Западном Казахстане погиб водитель

На трассе в Казахстане столкнулись два большегруза, погиб один из водителей.

Грузовые автомашины Volvo и DAF лоб в лоб столкнулись на трассе Самара – Шымкент, в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.

Управляя грузовиком Volvo, 44-летний водитель не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки DAF под управлением водителя - гражданина Кыргызстана, 1983 года рождения, - передает Sputnik Казахстан.

В результате столкновения водитель автомашины марки Volvo от полученных травм скончался на месте ДТП. Его 24-летний пассажир госпитализирован в больницу Уральска.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК Казахстана "Нарушение правил дорожного движения".

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