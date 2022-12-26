Минфин России выплатил купонный доход по еврооблигациям

26 дек. 18:20

Министерство финансов России полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что, согласно указу президента от 22 июня 2022 года, средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2028 году на 10,9 млрд рублей ($159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - Национальным расчетным депозитарием.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.