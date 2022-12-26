РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Минфин России выплатил купонный доход по еврооблигациям

Минфин России выплатил купонный доход по еврооблигациям

Министерство финансов России полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что, согласно указу президента от 22 июня 2022 года, средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2028 году на 10,9 млрд рублей ($159,4 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - Национальным расчетным депозитарием.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.

1115 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version