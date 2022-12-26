В Москве начали продавать первые отечественные "Москвичи"

26 дек. 18:16

В розничную продажу поступили первые автомобили "Москвич". Кроссовер с двигателями внутреннего сгорания "Москвич 3" стоит 1,97 млн рублей, электрокар "Москвич 3е" - 3,5 млн рублей, - сообщили в столичном дилерском центре "Петровский".

"Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов, потому что люди интересуются. По ценам: с двигателем внутреннего сгорания - 1,97 млн рублей, с электрическим - 3,5 млн рублей. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель", - цитирует собеседника ТАСС.

Новый электрокар носит название "Москвич 3е". Автомобили постепенно начинают наполнять склады, - отметили в дилерском центре.