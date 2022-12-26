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Рабочий погиб на стройке в Махачкале

СУ СКР по Дагестану

Стрела автомобильного насоса упала на рабочего в Махачкале, сообщение о трагедии распространила пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

ЧП случилось в полдень 24 декабря на строительном объекте на улице Юсупова в столице республики. На 48-летнего рабочего упала стрела насоса автомобиля, от травм он погиб.

"Проводится проверка по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее за собой смерть человека). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.

По итогам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

ФОТО СУ СКР по Дагестану
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