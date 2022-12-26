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На освобожденных землях Азербайджана нашли более 200 опасных боеприпасов

На освобожденных землях Азербайджана нашли более 200 опасных боеприпасов

Только за прошедшую неделю Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) обнаружило на освобожденных от армянской оккупации землях свыше 200 неразорвавшихся боеприпасов на территории около 370 га, - говорится в сообщении структуры.

В период с 19 по 24 декабря сотрудники ANAMA обнаружили восемь противопехотных и две противотанковых мины, а также 233 неразорвавшихся боеприпаса, - передает Sputnik Азербайджан.

Работы по разминированию проводились на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Лачинского, Шушинского, Ходжавендского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, всего от мин и неразорвавшихся боеприпасов

была очищена территория площадью 369 га.

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