На освобожденных землях Азербайджана нашли более 200 опасных боеприпасов

26 дек. 17:43

Только за прошедшую неделю Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) обнаружило на освобожденных от армянской оккупации землях свыше 200 неразорвавшихся боеприпасов на территории около 370 га, - говорится в сообщении структуры.

В период с 19 по 24 декабря сотрудники ANAMA обнаружили восемь противопехотных и две противотанковых мины, а также 233 неразорвавшихся боеприпаса, - передает Sputnik Азербайджан.

Работы по разминированию проводились на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Лачинского, Шушинского, Ходжавендского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, всего от мин и неразорвавшихся боеприпасов

была очищена территория площадью 369 га.