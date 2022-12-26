Туман закрыл аэропорт Минеральных Вод

26 дек. 17:29

Аэропорт Минеральных Вод работает по фактической погоде: причиной этого стал сильный туман, установившийся еще утром.

С утра в аэропорту не смогли сесть два самолета, воздушные суда из Перми и Екатеринбурга совершили посадку в аэропорту Сочи. Позже пассажиров из Перми все-таки доставили в Минводы, самолет сел в 12:04, а вот лайнер из Екатеринбурга пока еще остается в Сочи, его вылет назначен на 17:10, - передает портал Юга.ру.

По расписанию самолет из Перми должен был сесть в Минводах в 11:21, а из Екатеринбурга - в 10:53.

По информации на онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод, задерживаются и рейсы из Нижнего Новгорода, Сочи, Еревана, Омска, Уфы, Казани, Стамбула, Ульяновска и Баку.