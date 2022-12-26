Молодого мужчину с пистолетом и ножом задержали в аэропорту в Ереване

26 дек. 17:20

Молодой житель Котайкской области был задержан с оружием в зале вылета международного аэропорта "Звартноц" в Ереване, о ЧП сообщает пресс-служба полиции Армении.

Накануне полицейские заметили в зале вылета подозрительного молодого человека, который, заметив их, выбросил из сумки пистолет.

Правоохранители сумели его задержать. При обыске у 21-летнего мужчины нашли 12 патронов, складной нож длиной 9,5 см и пистолет, не имеющий серийного номера.

Злоумышленника доставили в управление уголовного розыска линейного отдела аэропорта. Идет предварительное следствие.