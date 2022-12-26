Опрос: три четверти россиян одобряют работу президента

26 дек. 17:15

Почти три четверти россиян, 78%, доверяют президенту РФ Владимиру Путину, и почти столько же, 74%, одобряют его работу, - следует из результатов опроса ВЦИОМ.

На вопрос про доверие 78% сообщили, что безусловно доверяют Путину, 18% - скорее не доверяют, 4% - затруднились с ответом, 74% сообщили, что одобряют деятельность президента, 16% - не одобряют, 10% - затруднились с ответом, - передает РИА Новости.

Средний уровень доверия главе государства в 2022 году составил 78%, - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований и Центра политической конъюнктуры на тему: "Политические итоги 2022 года".