Кардиолог рассказал, как не попасть в больницу 1 января

26 дек. 16:54

Наутро после празднования Нового года инсульты и инфаркты случаются чаще обычного, как защитить сердце за новогодним столом рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Айдар Шарафеев.

Прежде всего врач отметил, что наиболее частое время вызова скорой - в любой день - утренние часы, 06.00-07.00. Это связано с гормональным всплеском, из-за него сердце начинает работать интенсивнее.

"После новогодних праздников увеличивается число пациентов, поступивших в стационар с обострением сердечно-сосудистых заболеваний. Новогоднее застолье - мощнейший стрессовый фактор для всего организма. Причиной этому и длительное бодрствование, и переедание, и употребление алкоголя, и физические нагрузки - например, танцы и катания с горок", - рассказал врач.

Праздники наиболее опасны людям с аритмией, курильщикам, тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Избежать "синдрома праздничного сердца" можно, если за неделю до Нового года воздержаться от употребления алкоголя, перестать одновременно употреблять алкоголь и табак, как и другие курительные смеси.

Также кардиолог советует после застолья совершить пешую прогулку перед сном.