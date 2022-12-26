В Грузии объяснили, почему Зурабишвили пропустила конференцию послов

26 дек. 16:34

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пропустила конференцию с участием послов страны за рубежом из-за грубого нарушения протокола. Об этом говорится в опубликованном 26 декабря заявлении администрации президента.

В нем подчеркивается, что недопустимо, чтобы в мероприятии государственных институтов, тем более дипломатической конференции, организованной министерством иностранных дел Грузии, было грубое нарушение государственного и дипломатического протокола, признанного и принятого повсеместно.

"Подобное нарушение, к сожалению, имело место на мероприятии открытия конференции послов и выражалось в том, что организатор мероприятия не определил для президента Грузии места, соответствующего его статусу", - отметили в администрации.

Напомним, 26 декабря в министерстве иностранных дел Грузии открылась двухдневная ежегодная "Конференция послов - 2022".