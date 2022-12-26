В Турции стали пить еще больше кофе

26 дек. 16:40

В Турции, стране с самым высоким уровнем потребления чая на душу населения, за последнее десятилетие также увеличился спрос на кофе, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на Hurriyet.

Сектор, активизировавшийся с увеличением числа кофеен третьего поколения, продолжает быстро расти, несмотря на рост цен на кофе во всем мире.

Президент турецкой фирмы-производителя Kurukahveci Mehmet Efendi Мехмет Курукаведжи рассказал, что за последние 10 лет импорт кофе в Турцию резко увеличился, почти в четыре раза.

"Импорт необжаренного кофе, составлявший 17 тысяч тонн в 2011 году, в 2014 году достиг 30 тысяч тонн, а в 2022 году дошел до 70 тысяч тонн. Поскольку у нас пока кофе не выращивают, можно сказать, что потребление увеличилось на столько же", - сказал он.

При этом Курукаведжи отметил, что больше всего в Турции пользуется успехом именно кофе по-турецки.

Он сообщил, что за последние несколько лет мировые цены на кофе выросли в четыре-пять раз на фоне заморозков в Бразилии в 2019 году. "Цены на кофе очень зависят от климатических условий. В этом году морозов не было. В какой-то момент цены стабилизировались, даже немного спали", - добавил Мехмет Курукаведжи, отметив, что в среднесрочной перспективе Турция может войти в число стран-производителей кофе.