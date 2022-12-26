Товарооборот Ирана со странами ОЭС за 8 месяцев превысил $11 млрд

26 дек. 16:37

Объем товарооборота Ирана со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) за первые восемь месяцев текущего иранского года превысил $11,2 млрд, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на агентство Mehr.

В иранской таможенной службе сообщили, что объем товарооборота Ирана со странами-членами ОЭС в период с 21 марта до 21 ноября 2022 года составил 14,64 млн тонн товаров на сумму $11,2 млрд, что показывает падение на 32,77% в весовом выражении, но рост на 7,19% - в стоимостном.

Основным торговым партнером Ирана среди стран ОЭС была Турция с 7,32 млн тонн ($7,21 млрд), за ней следуют Пакистан с 2,61 млн тонн ($1,46 млрд) и Афганистан с 2,24 млн тонн ($1,1 млрд).

На долю иранского экспорта в страны-члены ОЭС 11,54 млн тонн товаров на сумму $6,51 млрд.