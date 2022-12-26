Токаев: роль русского языка в СНГ не подвергается сомнению

26 дек. 16:35

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко отметил роль русского языка в СНГ.

"Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению", - сказал он на неформальной встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Казахстанский лидер выразил уверенность, что присвоение Санкт-Петербургу статуса культурной столицы СНГ в 2023 году укрепит культурные связи между странами Содружества.

"Символично, что в наступающем 2023 году в Содружестве будет отмечаться год русского языка. Практическое развитие получит инициатива Казахстана по созданию под эгидой СНГ международной организации по поддержке русского языка", - добавил глава государства.