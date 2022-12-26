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В Грузии проконтролируют продажу и использование пиротехники

В Грузии проконтролируют продажу и использование пиротехники

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о принятии в 2023 году определенных решений по использованию пиротехники.

"Я согласен, что в будущем пиротехнику обязательно нужно запретить, потому что слишком много травм, особенно среди детей. Исходя из их безопасности, все должно быть урегулировано, и мы обязательно примем определенные решения со следующего года", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, что чаще всего жертвами неправильного использования пиротехники становятся дети. На новогодних праздниках растет обращаемость в медучреждения.

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