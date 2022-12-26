Российское генконсульство подтвердило гибель туриста в Анталье

26 дек. 16:11

Российский турист погиб, сорвавшись с высоты при посещении каньона в районе Манавгат в Анталье, сообщает в понедельник генеральное консульство России в турецком регионе.

"Генконсульство подтверждает трагическую смерть российского гражданина в результате падения с высоты. Официальная информация из местных правоохранительных органов по данному инциденту пока не поступила", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все мероприятия, касающиеся консульского оформления свидетельства о смерти и репатриации тела на родину, будут выполнены в установленном порядке.