Дагестан стал 72-м в итоговом рейтинге регионов РФ за год

26 дек. 16:05

В итоговом рейтинге регионов России 2022 года, составленном на основании показателей всех ключевых рейтингов, Дагестан расположился в восьмом десятке. Исследование провели эксперты РИА Новости.

По итогам года каждый субъект получил рейтинговый балл – среднее арифметическое баллов, которые получали регионы за качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, научно-технологическое развитие, материальное благополучие жителей и приверженность населения здоровому образу жизни.

Возглавила итоговый рейтинг Москва, набрав 83,6 балла из 100. В пятерку лидеров вошли также Санкт-Петербург (81,8), Московская область (73,2), Татарстан (68,2) и Ханты-Мансийский автономный округ (64,1).

Дагестан с рейтинговым баллом 37,1 стал 72-м. Ниже оказались все субъекты СКФО, кроме Ставрополья (35-е место).

Замкнула рейтинг Республика Тыва (21,5 баллов).