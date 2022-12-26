Дагестан стал 72-м в итоговом рейтинге регионов РФ за год

В итоговом рейтинге регионов России 2022 года, составленном на основании показателей всех ключевых рейтингов, Дагестан расположился в восьмом десятке. Исследование провели эксперты РИА Новости.
По итогам года каждый субъект получил рейтинговый балл – среднее арифметическое баллов, которые получали регионы за качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, научно-технологическое развитие, материальное благополучие жителей и приверженность населения здоровому образу жизни.
Возглавила итоговый рейтинг Москва, набрав 83,6 балла из 100. В пятерку лидеров вошли также Санкт-Петербург (81,8), Московская область (73,2), Татарстан (68,2) и Ханты-Мансийский автономный округ (64,1).
Дагестан с рейтинговым баллом 37,1 стал 72-м. Ниже оказались все субъекты СКФО, кроме Ставрополья (35-е место).
Замкнула рейтинг Республика Тыва (21,5 баллов).