Судебных приставов в России станет почти на 4,5 тыс больше

26 дек. 15:59

С 2023 года предельная штатная численность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России увеличится на 4,3 тыс должностей. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном на портале правовой информации.

С 1 января 2023 года численность работников территориальных органов ФССП увеличится с 73869 до 76333 человек, а с 1 июля - до 78250 человек.

Тем самым предельная штатная численность ФССП увеличена с 1 января 2023 года на 2464 должности, в том числе 2164 должности судебных приставов, а с 1 июля 2023 года - на 4381 должность, в том числе 3963 должности судебных приставов.