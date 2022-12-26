Спасатели в Казахстане помогли фуре из Турции, попавшей в снежный перемет

26 дек. 15:52

В Костанайской области Казахстана спасатели помогли водителю фуры, следовавшей из Турции на загрузку на Коскульский элеватор.

Инцидент произошел 25 декабря. Большегруз попал в снежный перемет и застрял в пути. Водитель запросил помощь.

"Грузовик марки Reno оказался в снежном плену на территории Сарыкольского района Костанайской области, в 6 км от села Вишневка. К месту происшествия прибыли сотрудники отдела по ЧС Сарыкольского района на автомобиле КУНГ-Камаз повышенной проходимости в составе 2 человек", - сообщили в ДЧС региона.

Фуру при помощи буксировочного троса высвободили из снежного заноса на очищенный участок дороги. Затем большегруз самостоятельно продолжил движение по намеченному маршруту.