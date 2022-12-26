В Махачкале опровергли подорожание проезда в маршрутках

26 дек. 15:45

Мэрия Махачкалы опровергла информацию о повышении тарифа на проезд в маршрутных такси столицы Дагестана.

В сети распространяется фотография некой листовки с информацией для пассажиров о том, что с 1 января 2023 года стоимость проезда увеличится до 33 рублей. При этом название города в тексте не упоминается.

"Информация не соответствует действительности!", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, цена за проезд в большинстве маршрутных такси в Махачкале сегодня составляет 27 рублей.