Губернатор Ставрополья призвал чиновников встречать Новый год в кругу семьи

26 дек. 15:36

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров посоветовал чиновникам провести новогодние праздники со своими семьями. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Напоминаю, новогодние праздники в этот раз проводятся без корпоративов в органах власти, без массовых гуляний, организации фейерверков. Лучше всего отпраздновать по-домашнему, в кругу семьи", - отметил Владимиров.

Помимо этого, он обозначил задачи, которые должны выполнить все службы, отвечающие за благополучие жителей края в выходные новогодние дни. Владимиров также отметил, что Ставропольский край заканчивает этот год с положительными результатами.

"В части финансов вопросов не возникает, все социальные обязательства выполнены", - заключил губернатор.