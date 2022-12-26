В Казахстане парень угнал автомобиль, который сам продал год назад

26 дек. 15:23

Правоохранители в Алматы задержали 19-летнего парня, он угнал автомобиль Daewoo Nexia, который год назад продал, сообщает Polisia.kz.

В ходе расследования выяснилось, что год назад молодой человек обменял машину с иностранным учетом, на другую, с казахстанским учетом. Через некоторое время автомобиль сломался, что привело к конфликту между водителями. На днях подозреваемый увидел в интернете объявление о продаже своего ранее проданного авто. Он решил угнать иномарку, используя запасные ключи.

Начато досудебное расследование, подозреваемый дал признательные показания. Полиция проверяет его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.