Гарибашвили: Грузия тщательно выполнила все рекомендации ЕС

26 дек. 14:59

Грузия тщательно выполнила все требования для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на ежегодной "Конференции послов" в Тбилиси.

Он напомнил, что с тех пор, как были определены 12 приоритетов, в тот же день правящая команда представила общественности, в том числе своим партнерам, очень четкую дорожную карту. "Вся команда была включена в этот процесс, и мы тщательно, правильно, эффективно выполнили указанные приоритеты, эти рекомендации", - цитирует главу правительства "Sputnik Грузия".

Гарибашвили также обратил внимание на то, что в парламенте были созданы соответствующие рабочие группы. "К сожалению, хочу отметить, что в этот процесс не были полноценно включены представители оппозиционных партий, однако в итоге определенная часть приняла участие. Хочу всех поблагодарить, поскольку это была действительно трудоемкая работа", - поведал премьер.

Напомним, на саммите 23 июня лидеры Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они также заявили о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако для этого Тбилиси сначала предстоит выполнить 12 условий, которые составила Еврокомиссия, а позже поддержал Евросовет.