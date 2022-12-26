Армянский министр призвал удерживать россиян в стране

26 дек. 14:57

Мы должны не допустить отъезда россиян из Армении, они должны оставаться в стране как можно дольше, сообщил министр экономики республики Ваан Керобян.

Глава ведомства заявил, что в министерстве "уже работают над тем, чтобы решение российских властей в наименьшей степени повлияло на граждан РФ, работающих в Армении".

"Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше", – цитирует его Sputnik Армения.

На данное заявление предложил отреагировать и депутат от "Гражданского договора" Хачатур Сукиасян. По его словам, российские специалисты положительно повлияли на IТ-сферу Армении.