Москвичам обещают теплую новогоднюю ночь с большими сугробами

26 дек. 14:53

Погода в новогоднюю ночь порадует москвичей, будет стоять комфортная мягкая погода, при этом будет много снега, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей "Москва".

По его словам, в новогоднюю ночь в столице будет от плюс 1 до минус 3 градусов. Вероятны небольшие осадки. "Что позитивно - новогодняя ночь будет мягкая, теплая, температура - выше нормы на 6-7 градусов. В течение предновогодней недели будет выпадать снег, и его высота превысит характерную для 31 декабря норму, поэтому, независимо от того, какие будут осадки, снега будет много", - отметил синоптик.

Первый день 2023 года в Москве будет облачным, температура воздуха будет около нуля.