Генсек НАТО ожидает официального присоединения Швеции и Финляндии в 2023 году

26 дек. 14:36

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что в 2023 году Швеция и Финляндия официально станут членами Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

По мнению Столтенберга, процесс ратификации будет завершен своевременно и Турция не будет блокировать прием новых членов в течение длительного времени.

При этом генсек организации отказался назвать точную дату присоединения Швеции и Финляндии, передает ТАСС.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На данный момент положительное решение о приеме северных стран в НАТО приняли 28 стран из 30, исключение пока составляют Турция и Венгрия.