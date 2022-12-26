Центробанк не будет помогать рублю

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал причину декабрьского ослабления курса рубля.

По его словам, это связано с удешевлением нефтяных цен. "Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", - цитирует РИА Новости зампреда Банка России.

Он обратил внимание на то, что дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое произошло во второе половине весной и летом текущего года, на данный момент уже исчерпан.

Кроме того, Заботкин отметил, что регулятор не собирается ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, текущий курс рубля к доллару и евро является более благоприятным, чем курс предыдущего полугодия.



"В течение большей части года рубль был переукреплен, из-за чего для экспортеров цена на отечественные товары была не такой выгодной, как могла бы. В результате мы заметно недополучали доходы в рублевом выражении, то есть в том числе и налоговые платежи в бюджет, позволяющие финансировать государственные программы и программы компаний, экспортирующих сырье и товары за рубеж", - обратил внимание он.



"При этом сейчас ослабление подошло к такому уровню, который вполне устраивает и импортеров. Свои балансы и программы импортеры строили, исходя из примерно того курса в 68-72 рубля за $1, который сейчас сложился. Более того, этот курс был заложен в бюджетах и программных документах правительства. Соответственно, он дает возможность реализовывать задачи, которые были заранее запланированы государством, более эффективно. Таким образом, сейчас все выигрывают от понижения курса рубля", - подчеркнул Анатолий Аксаков.



При этом глава Комитета Госдумы по финансовому рынку выразил ожидание, что на этой неделе курс рубля будет восстанавливаться. "Весной рубль укреплялся в результате резкого сокращения импорта и резкого изменения внешних конъюнктур. Сейчас он пришел к сбалансированному состоянию с точки зрения прогнозов, которые делались в конце прошлого года, по развитию экономики", - заключил депутат.