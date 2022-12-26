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Центробанк не будет помогать рублю

Артем Соколов, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Центробанк не будет помогать рублю

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал причину декабрьского ослабления курса рубля.

По его словам, это связано с удешевлением нефтяных цен. "Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", - цитирует РИА Новости зампреда Банка России.

Он обратил внимание на то, что дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое произошло во второе половине весной и летом текущего года, на данный момент уже исчерпан.

Кроме того, Заботкин отметил, что регулятор не собирается ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, текущий курс рубля к доллару и евро является более благоприятным, чем курс предыдущего полугодия.
 
"В течение большей части года рубль был переукреплен, из-за чего для экспортеров цена на отечественные товары была не такой выгодной, как могла бы. В результате мы заметно недополучали доходы в рублевом выражении, то есть в том числе и налоговые платежи в бюджет, позволяющие финансировать государственные программы и программы компаний, экспортирующих сырье и товары за рубеж", - обратил внимание он.
 
"При этом сейчас ослабление подошло к такому уровню, который вполне устраивает и импортеров. Свои балансы и программы импортеры строили, исходя из примерно того курса в 68-72 рубля за $1, который сейчас сложился. Более того, этот курс был заложен в бюджетах и программных документах правительства. Соответственно, он дает возможность реализовывать задачи, которые были заранее запланированы государством, более эффективно. Таким образом, сейчас все выигрывают от понижения курса рубля", - подчеркнул Анатолий Аксаков.
 
При этом глава Комитета Госдумы по финансовому рынку выразил ожидание, что на этой неделе курс рубля будет восстанавливаться. "Весной рубль укреплялся в результате резкого сокращения импорта и резкого изменения внешних конъюнктур. Сейчас он пришел к сбалансированному состоянию с точки зрения прогнозов, которые делались в конце прошлого года, по развитию экономики", - заключил депутат.

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