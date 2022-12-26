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Токсиколог советует мыть живую елку, купленную для Нового года

Токсиколог советует мыть живую елку, купленную для Нового года

Чем может быть опасна живая и искусственная новогодняя елка рассказал врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Германия), член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов.

"Елка - достаточно пахучее растение, она выделяет и хорошее, и плохое. Аллергия на хвою может проявляться резко и неожиданно - от покраснений глаз и легкого насморка до контактного дерматита и одышки", - предупредил врач.

По словам Кутушова, хвоя считается гипоаллергенной, но долго вдыхать эфирные масла от елки нельзя, это грозит тяжелой аллергией, бронхиальной астмой и другими недугами.

Токсиколог добавил, что елки на продажу к Новому году выращивают с использованием химикатов, а они могут быть аллергенны и опасны. "Также на елке могут жить разные насекомые, их люди вместе с деревом приносят домой. Потом проблемой станет также вывести этих насекомых", - продолжил он.

Новогоднюю ель лучше всего помыть, прежде чем украшать. "Сразу после прихода домой нужно обязательно помыть елку – чтобы хоть немного смыть пыль и все лишнее, что было принесено вместе с ней домой", - советует врач.

Искусственные елки могут быть аллергенными, если они изготовлены из некачественных материалов. "Поэтому не стоит покупать дешевые елки", - заметил токсиколог.

Кроме того, синтетические елки "собирают" пыль и плесень, пока хранятся на полках, мытье не улучшает ситуацию, так что искусственную елку нужно менять раз в несколько лет, посоветовал врач, пишет "Доктор Питер".

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